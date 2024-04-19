Пятница, 19 апреля, 2024

21 апреля вода может навредить, а может осчастливить. Народные приметы на Родиона Ледолома

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

21 апреля – день Родиона Ледолома. Издревле наши предки в этот день наблюдали за погодой. Природа всячески подсказывала людям, каким будет конец весны и лето. Особое внимание уделяли воде. Ходили поверья, что на Родиона Ледолома она приобретает магические свойства из-за разливов рек.

Какие приметы существуют для этого дня? Что нельзя и что можно делать?

Что нельзя и что можно делать в день Родиона Ледолома

Нельзя в этот день убираться в доме. Уборка могла пробудить домового, после чего он будет всячески портить жизнь хозяевам. Не следует отвлекать домового от разных дел. Если верить приметам, он может выйти из себя, и тогда весь дом перевернётся с ног на голову.

Запрещено на Родиона Ледолома набирать воду из рек и озёр для хозяйственных нужд. С водой ненароком можно забрать сокровища Водяного. В будущем дух воды будет за них сражаться. А, может, и вовсе затянет своего обидчика в своё царство, чтобы наказать по заслугам. В этот день воду необходимо очищать. И только после того использовать по назначению.

Нельзя в этот день выходить из дома, не поклонившись зиме. Считалось, что на Родиона Ледолома она окончательно покидает края. Если не проститься с ней подобающе, она может обидеться и вернуть морозы. А из-за этого может пострадать урожай.

Не стоит в этот день ходить на рыбалку – скорее всего, останетесь без улова.

Народные приметы 21 апреля

  • Если день солнечный, быть хорошей погоде целый месяц;
  • Если солнца в этот день светит ярче обычного, значит, будет лето теплым;
  • Хороший урожай зерновых сулит в этот день дождь;
  • Встретилась по дороге стая ворон – быть беде;
  • Стая птиц возвращается из тёплых краёв – будет лето жарким;
  • Если в этот день увидели в лесу медведя — лесные ягоды будут слаще обычного.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В квартире подозреваемого в убийстве москвича нашли 44 млн рублей и 300 тыс. долларов

Суд о лишении Александра Логунова родительских прав отложили на год

Российская провидица объяснила, почему спецоперация ещё не завершилась

В Ставропольском крае упал Ту-22М3 ВКС России

Момент наезда на припаркованные авто на Бутырках в Рязани попал на видео

Генштаб ВСУ уволил начальницу пресс-центра сил обороны юга Наталью Гуменюк

В Ставропольском крае упал самолёт

В Рязани эвакуировали посетителей ТРЦ «М5 Молл»

На улице Великанова в Рязани из окна выпала 87-летняя женщина

Рязанца осудили за враждебные высказывания в соцсетях по отношению к российским гражданам

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве житель Сараевского района получил три года условно

Умер кинорежиссёр Фёдор Петрухин

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В квартире подозреваемого в убийстве москвича нашли 44 млн рублей и 300 тыс. долларов

Новости мира
По информации Mash, за убийство ищут 21-летнего Шахина Аббасова. Он зарезал 24-летнего байкера, сделавшего замечание из-за припаркованного у подъезда автомобиля.

Суд о лишении Александра Логунова родительских прав отложили на год

Новости Рязани
Напомним, Александр Логунов получил срок за убийство супруги Елены Логуновой. У пары осталось двое детей.

Российская провидица объяснила, почему спецоперация ещё не завершилась

Новости мира
Жирная точка в противостоянии будет поставлена уже совсем скоро.

В Ставропольском крае упал Ту-22М3 ВКС России

Новости мира
Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности.

Момент наезда на припаркованные авто на Бутырках в Рязани попал на видео

Новости Рязани
ДТП произошло рано утром 16 апреля. По информации в социальной сети, водитель «мчался в тупик, по дороге наскочил на лежачего полицейского».