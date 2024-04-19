21 апреля вода может навредить, а может осчастливить. Народные приметы на Родиона Ледолома

21 апреля – день Родиона Ледолома. Издревле наши предки в этот день наблюдали за погодой. Природа всячески подсказывала людям, каким будет конец весны и лето. Особое внимание уделяли воде. Ходили поверья, что на Родиона Ледолома она приобретает магические свойства из-за разливов рек.

Какие приметы существуют для этого дня? Что нельзя и что можно делать?

Что нельзя и что можно делать в день Родиона Ледолома

Нельзя в этот день убираться в доме. Уборка могла пробудить домового, после чего он будет всячески портить жизнь хозяевам. Не следует отвлекать домового от разных дел. Если верить приметам, он может выйти из себя, и тогда весь дом перевернётся с ног на голову.

Запрещено на Родиона Ледолома набирать воду из рек и озёр для хозяйственных нужд. С водой ненароком можно забрать сокровища Водяного. В будущем дух воды будет за них сражаться. А, может, и вовсе затянет своего обидчика в своё царство, чтобы наказать по заслугам. В этот день воду необходимо очищать. И только после того использовать по назначению.

Нельзя в этот день выходить из дома, не поклонившись зиме. Считалось, что на Родиона Ледолома она окончательно покидает края. Если не проститься с ней подобающе, она может обидеться и вернуть морозы. А из-за этого может пострадать урожай.

Не стоит в этот день ходить на рыбалку – скорее всего, останетесь без улова.

Народные приметы 21 апреля

Если день солнечный, быть хорошей погоде целый месяц;

Если солнца в этот день светит ярче обычного, значит, будет лето теплым;

Хороший урожай зерновых сулит в этот день дождь;

Встретилась по дороге стая ворон – быть беде;

Стая птиц возвращается из тёплых краёв – будет лето жарким;