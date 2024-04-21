Воскресенье, 21 апреля, 2024

21 апреля в Рязанской области ветер усилится до 18 м/с

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

21 апреля в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по Рязанской области.

В воскресенье днем порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

В связи с этим рязанцев просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем.

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