21 апреля в Рязанской области ветер усилится до 18 м/с

21 апреля в Рязанской области ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по Рязанской области.

В воскресенье днем порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

В связи с этим рязанцев просят соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем.