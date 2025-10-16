Войны не закончатся в 2026 году: шаманка Кажетта предрекла миру ещё много лет хаоса

Известная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, сколько ещё времени мир будет пребывать в борьбе и противостояниях. О том, сколько продлится непростой период на Земле, она рассказала в интервью каналу Тотальный дзен.

По словам провидицы, хаос будет царить вплоть до 2060 года. Предсказывает она, несмотря на мирные соглашения, новое обострение на Ближнем Востоке. Кажетта уверена, что под сильным огнём окажется Иран. Его «будут бить» четыре раза.

Повсеместные войны и вооружённые конфликты, по мнению Ахметжановой, связаны с тем, что на Земле проснулся злой дух: