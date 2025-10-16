Пятница, 17 октября, 2025
6.3 C
Рязань
Интересное

Войны не закончатся в 2026 году: шаманка Кажетта предрекла миру ещё много лет хаоса

Валерия Мединская
Изображение сгенерировано AI

Известная шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, сколько ещё времени мир будет пребывать в борьбе и противостояниях. О том, сколько продлится непростой период на Земле, она рассказала в интервью каналу Тотальный дзен.

По словам провидицы, хаос будет царить вплоть до 2060 года. Предсказывает она, несмотря на мирные соглашения, новое обострение на Ближнем Востоке. Кажетта уверена, что под сильным огнём окажется Иран. Его «будут бить» четыре раза.

Повсеместные войны и вооружённые конфликты, по мнению Ахметжановой, связаны с тем, что на Земле проснулся злой дух:

— Такие духи питаются душами молодых людей, детей. Есть, согласно шаманизму, бог страдания и бог любви. Сейчас набрал силу бог страдания. А любовь сейчас хоть и ходит среди людей, не такая она большая, как страдание, — говорит Кажетта.

Самые читаемые материалы

Новости России

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
Новости России

SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Религия

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Интересное

Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Общество

Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

Последние новости

В Госдуме предложили ужесточить ответственность для нелегальных гидов

Тарбаев отметил, что профилактика подобных трагедий крайне важна, и хотя СМИ подробно освещают все случаи, этого «недостаточно».

82-летнюю вдову актёра Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Близкие люди приняли решение не привлекать внимания общественности и не делать церемонию публичной.

Мошенники создали фейковую группу рязанского Минспорта

В ней размещена неизвестная ссылка, по которой призывают переходить пользователей.

Обыски прошли у фигурантов дела об убийстве футболиста Ерошевича в Щелково

Ранее Следственный комитет сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК «Русская община» в подмосковном Щелково.

Российские войска атаковали военный аэродром в Кривом Роге с натовскими самолетами

Также под удар попал крупный железнодорожный узел, где располагались несколько ангаров и складов с вооружением.

В Рязанском дворце детского творчества сделали ремонт к 90-летию

Приведены в порядок помещения, закуплено новое оборудование.

В образовательных учреждениях Рязани ремонтируют стадионы и спортплощадки

Благоустройство проводится по программе местных инициатив.

Угрозу атаки беспилотников отменили в Рязани утром

Предупреждение о возможном налёте действовало всю ночь.

В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Жителей региона просят быть осторожными.

Москвич погиб при атаке дрона в Белгородской области

По словам Гладкова, трагический инцидент случился ещё 13 октября в селе Дорогощь Грайворонского округа. Установить личность погибшего удалось только сейчас.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области 

Смертельное ранение Зуев получил при ударе беспилотника ВСУ. Его коллега Юрий Войткевич тяжело ранен. 

Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его.

Трамп сообщил, что договорился о личной встрече с Путиным 

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным, назвав его «очень продуктивным». 

Модель из Белоруссии пропала в Азии, ее могли продать на органы

История с исчезновением 26-летней белоруски Веры Кравцовой, бывшей участницы местного шоу «Голос», быстро облетела СМИ и всколыхнула интернет.

Старец Илий перед смертью назвал три условия победы России

Ушел тихо, как гаснущая свеча: последние напутствия старца Илия о судьбе России