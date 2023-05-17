20 мая рязанцев приглашают на областной День здоровья и спорта

20 мая на стадионе Центрального спортивного комплекса в Рязани пройдёт областной День здоровья и спорта.
Организаторы подготовили масштабную программу:
Соревнования по мини-футболу, армспорту, настольному теннису, шашкам, пауэрлифтингу, дартсу, жонглированию мячом;
Мастер-классы по северной ходьбе, воркауту, спортивному метанию ножа;
Спортивные конкурсы: весёлые старты, упражнения со скакалкой, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, отжимания, подтягивание на высокой перекладине;
Площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.
День здоровья и спорта пройдёт по адресу ул. Спортивная, д. 19.
Торжественное открытие – в 10 часов.
Возрастное ограничение 6+