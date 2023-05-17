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20 мая рязанцев приглашают на областной День здоровья и спорта

Татьяна Проводина
Изображение от freepic.diller на Freepik

20 мая на стадионе Центрального спортивного комплекса в Рязани пройдёт областной День здоровья и спорта.

Организаторы подготовили масштабную программу:

Соревнования по мини-футболу, армспорту, настольному теннису, шашкам, пауэрлифтингу, дартсу, жонглированию мячом;

Мастер-классы по северной ходьбе, воркауту, спортивному метанию ножа;

Спортивные конкурсы: весёлые старты, упражнения со скакалкой, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, отжимания, подтягивание на высокой перекладине;

Площадка Центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий.

День здоровья и спорта пройдёт по адресу ул. Спортивная, д. 19.

Торжественное открытие – в 10 часов.

Возрастное ограничение 6+

20 мая рязанцев приглашают на областной День здоровья и спорта

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