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Четверг, 12 августа, 2021
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20-летняя рязанка украла 300 000 рублей с кредитки умершего родственника

Елена Лобанова
20-летняя рязанка украла 300 000 рублей с кредитки умершего родственника
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В Рязани 20-летняя девушка обналичила 300 000 рублей с кредитной карты умершего родственника. Ее уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию позвонили из одного из банков. Они рассказали о сомнительной операции по снятию денежных средств с кредитной карты. По данным банковских сотрудников, пожилой мужчина обналичил весь кредитный лимит и взял еще в долг 200 000 рублей. 

Оперативники выяснили, что со счета 65-летнего рязанца сняли 350 000 рублей. При этом сам пенсионер был мертв уже два месяца. Оказалось, что к краже причастна 20-летняя родственница умершего. 

По предварительной информации, девушка узнала о смерти родственника и на следующий день после его кончины забрала себе банковскую карту пенсионера. Пока кончину мужчины официально не зарегистрировали она обналичила лимит и взяла на этот счет дополнительный кредит 200 000 рублей. Деньги она перевела на свой счет и надеялась, что никто ничего не заметит. 

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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