В этот день, 20 февраля, родились Синди Кроуфорд, Курт Кобейн, Рианна и Юлия Волкова.

Синди Кроуфорд

Фото из Instagram

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Известная американская модель Синди Кроуфорд родилась в 1966 году. Американка окончила старшую школу с высшим баллом и поступила в Северо-Западный университет, где изучала химическую технологию.

В 16 лет Синди работала на сборе кукурузы. Там ее заметил газетный фотограф и сделал снимок. Положительная реакция на фотографию заставила девушку всерьез задуматься о модельной карьере.

Главная особенность Синди Кроуфорд — родинка над губой. Однако на ранних снимках многие замазывали это отличие. Родинки не было и на первой фотографии для обложки Vogue. Простая американка стала первой моделью, которая снялась обнаженной для Playboy.

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Различные журналы признавали Синди Кроуфорд одной из самых красивых, сексуальных и успешных моделей за все время. Она появилась на обложках более 600 журналов.

В 1998 году она вышла замуж за Рэнди Гербера, владельца модных клубов и ресторанов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В 1999 году у пары родился сын, а в 2001 дочь. В 2000 году Синди Кроуфорд объявили о завершении модельной карьеры.

Известная модель до сих пор живет в браке с Гербером, а ее дети стали не менее известными моделями. Ее дочь, Кайю Гербер, многие сравнивают с матерью. На некоторых фотографиях их действительно невозможно отличить.

Курт Кобейн

Американский певец и гитарист группы Nirvana родился в 1967 году. Курт родился в музыкальной семье, поэтому и интерес к музыке у него возник рано.

В 1988 году вышел первый сингл известной группы, которую организовал сам Кобейн. В 1991 году песня из второго альбома вышла на MTV, что и принесло популярность Nirvana. Многие СМИ называли Кобейна голосом поколения.

Курт Кобейн умер 5 апреля 1994 года. Вокруг его смерти ходит множество слухов и оплошностей. Официальная версия состоит в том, что Кобейн ввел себе смертельную дозу героина и застрелился. При этом многие считают, что убийство Курта заказала его возлюбленная — Кортни Лав.

Как бы то ни было, труп Кобейна обнаружил электрик 8 апреля, спустя три дня после смерти. Рядом с ним лежала предсмертная записка.

Рианна

Фото из Instagram

Известная американская певица родилась в 1988 году на Барбадосе. В США она переехала в 16 лет, чтобы начать карьеру певицы.

Рианна — настоящая икона музыки и стиля. Множество фанатов по всему миру любят певицу за неповторимый голос, прекрасное чувство стиля. Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Рианна выпускает свою косметику и устраивает показы белья. Ее показ Savage x Fenty стал настоящим праздником бодипозитива. После этого она раскритиковала шоу Victoria’s Secret за отсутствие моделей plus size.

Юлия Волкова

Фото из Instagram

Российская солистка и бывшая участница группы «Тату» родилась в 1985 году.

Участницей популярной поп-группы она стала в 1999 году в возрасте 14-ти лет. Тогда она пела вместе с Еленой Катиной. В 2003 году «Тату» даже участвовали в «Евровидении», где заняли третье место. Но уже в 2004 году они объявили о «творческом перерыве».

Сольную карьеру Волкова начала в 2009 году. В 2012 году она также пробовалась на «Евровидение» в дуэте в Биланом, но их обошли «Бурановские бабушки».

Именины 20 февраля отмечают Александр, Алексей, Пётр.