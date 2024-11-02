2 ноября православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. О празднике рассказал в телеграм-канале настоятель Пронского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов).

Совершается в субботу перед 26 октября (по ст. ст.), днем памяти Димитрия Солунского.

Первоначально была днем поминовения православных воинов. Установлена благоверным великим князем Димитрием Донским, который после победы на Куликовом поле 8 сентября 1380 года совершил в Троице-Сергиевой Лавре поминовение православных воинов, павших в битве, а затем предложил Церкви творить это поминовение ежегодно в субботу перед 26 октября — днем небесного покровителя князя, святого Димитрия Солунского.

Этот частный родительский день стал на Руси по сути вселенским днем поминовения. Впоследствии православные христиане стали в этот день творить память не только православных воинов, за Веру и Отечество жизнь свою на брани отдавших, но и всех усопших братий своих.

Димитриевскую субботу всегда проводили торжественно: ходили на могилы родных, служили панихиды, устраивали тризны, женщины причитали. Но Димитриевская суббота сохраняет и свой особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех тех, кто погиб и пострадал за Православие.