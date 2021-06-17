18 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку в Рязани

17 июня в Рязани в Оку выпустили 18 тысяч мальков стерляди. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.
В выпуске приняли участие зампред правительства Дмитрий Филиппов, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев, глава регионального Минприроды Александр Новиков.
Выпуск молоди рыбы необходим для восполнения запасов Оки.
Отметим, что стерлядь занесена в Красную книгу, это одна из самых ценных видов рыб в Рязанской области. Выпуск стерляди – это очередная акция в серии мероприятий, компенсирующих нанесение ущерба водным биологическим ресурсам.