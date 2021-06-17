22.8 C
Рязань
Четверг, 17 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

18 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку в Рязани

7info7
- Advertisement -

17 июня в Рязани в Оку выпустили 18 тысяч мальков стерляди. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

В выпуске приняли участие зампред правительства Дмитрий Филиппов, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев, глава регионального Минприроды Александр Новиков.

Выпуск молоди рыбы необходим для восполнения запасов Оки.

Это происходит периодически в рамках выполнения экологических мероприятий, если какие либо проекты затрагивают саму реку или береговую линию. Поэтому в рамках решения экологических задач выпускается тот или иной вид рыбы. В данном случае – это стерлядь, – рассказал Филиппов.

Отметим, что стерлядь занесена в Красную книгу, это одна из самых ценных видов рыб в Рязанской области. Выпуск стерляди – это очередная акция в серии мероприятий, компенсирующих нанесение ущерба водным биологическим ресурсам.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]