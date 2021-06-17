18 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку в Рязани

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17 июня в Рязани в Оку выпустили 18 тысяч мальков стерляди. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

В выпуске приняли участие зампред правительства Дмитрий Филиппов, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев, глава регионального Минприроды Александр Новиков.

Выпуск молоди рыбы необходим для восполнения запасов Оки.

Это происходит периодически в рамках выполнения экологических мероприятий, если какие либо проекты затрагивают саму реку или береговую линию. Поэтому в рамках решения экологических задач выпускается тот или иной вид рыбы. В данном случае – это стерлядь, – рассказал Филиппов.

Отметим, что стерлядь занесена в Красную книгу, это одна из самых ценных видов рыб в Рязанской области. Выпуск стерляди – это очередная акция в серии мероприятий, компенсирующих нанесение ущерба водным биологическим ресурсам.