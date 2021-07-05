18-летний парень украл деньги и колонки из автомобиля в Захаровском районе

- Advertisement -

В Захаровском районе 18-летний парень украл деньги и две колонки из автомобиля. Его задержали по горячим следам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что накануне вечером припарковал ВАЗ-2107 возле одного из домов в селе Елино. А утром обнаружил пропажу денег и музыкальных колонок.

— Полицейские выяснили, что вечером он выпивал с друзьями. В какой-то момент мужчина уснул, а утром заметил пропажу. На машине правоохранители не заметили следов взлома. При этом одна из дверей была открыта. Внешне это не было видно, однако если нажать на ручку, то дверца открывалась, — говорится в сообщении.

Оперативники выяснили, что владелец автомобиля знал о поломке замка, но не придавал этому значения. Пострадавший даже вспомнил, что во время застолья рассказывал о неисправности и советовался, как ее починить.

Из-за этого полицейские посчитали, что к краже может быть причастен кто-либо из друзей потерпевшего. Допросив круг людей, правоохранители выделили 18-летнего жителя Захарово.

Дома у парня были обнаружены пропавшие колонки. Молодого человека задержали, а похищенное изъяли.

По предварительной информации, 18-летний подозреваемый в тот вечер приехал в Елино в гости к родственникам, а после встретился с приятелями, где употребил алкоголь. Во время застолья он услышал о неисправности замка, открыл салон и забрал все ценное.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.