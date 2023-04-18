18 апреля директор Центра развития креативных индустрий Устин Богачёв пообщается с рязанцами в прямом эфире

Во вторник, 18 апреля, ЦУР Рязанской области будет вести прямую трансляцию беседы с директором Центра развития креативных индустрий Устином Богачёвым.

Темой обсуждения станет открытие Торгового городка – что именно сейчас там делают, какие планы на ближайшее будущее и чем наполнятся павильоны.

Рязанцы могут задать вопросы в комментариях в группе ЦУР Рязанской области ВКонтакте, они будут озвучены эксперту. Начало эфира – в 16 часов.

Территория Торгового городка скоро станет новым культурным пространством для жителей и гостей региона.