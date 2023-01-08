17 тысяч человек посетили рождественские богослужения в Рязанской области

В Рязанской области с 6 на 7 января рождественские богослужения посетили около 17 тысяч человек. Такую цифру приводит региональное Управление МВД.

Общественный порядок и безопасность граждан в Рождественскую ночь обеспечивали 517 сотрудников полиции. Также службу в местах проведения богослужений несли сотрудники Росгвардии, МЧС, представители добровольных народных дружин.

До начала праздничных служб полицейские-кинологи с собаками обследовали территорию вокруг церквей. Возле наиболее посещаемых храмов установили металлодетекторы. На прилегающей к храмам территории безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции.

В региональном Управлении МВД отметили: рождественские богослужения прошли спокойно. Нарушений общественного порядка допущено не было.