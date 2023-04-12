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Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

17 районов Рязанской области приступили к севу яровых зерновых культур

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Фото с сайта минсельхоза Рязанской области

С наступлением благоприятной погоды для полевых работ в Рязанской области стартовал весенний сев.

Аграрии 17 районов посеяли уже 16 тысяч гектаров зерновых культур, в основном ячменя и гороха. Это 4% от запланированной площади. Также посеяно 700 гектаров однолетних трав (зерновых смесей), 3% плана.

Также идут другие полевые работы – внесение минеральных удобрений и боронование. Подкармливают озимые культуры и многолетние травы, боронуют озимые и зябь.

В целом по стране полевые работы начались в 44 регионах. Динамика ярового сева опережает прошлогоднюю – засеяно 2,2 млн гектаров. Озимые подкормлены на площади 12,6 млн гектаров.

17 районов Рязанской области приступили к севу яровых зерновых культур
17 районов Рязанской области приступили к севу яровых зерновых культур
17 районов Рязанской области приступили к севу яровых зерновых культур

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