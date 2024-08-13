17 населённых пунктов Рязанской области получат устойчивую мобильную связь

17 населенных пунктов Рязанской области, где проживает 4,5 тыс. человек, будут подключены к устойчивой мобильной связи и мобильному интернету. Об этом сообщатся на сайте правительства.

В соответствии с поручением губернатора Рязанской области Павла Малкова, министерство цифрового развития региона реализует проекты по улучшению качества связи в населенных пунктах. В этом году новые услуги связи будут внедрены в поселке совхоза Смена и в селе Остроухово Захаровского района, где запуск базовых станций намечен на ноябрь.

5 августа стартовал новый этап всероссийского голосования для определения населенных пунктов, где мобильная связь появится в 2025 году. Голосование проводится на портале Госуслуг, а также возможно подать заявки через отделения почтовой связи.