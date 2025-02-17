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17 февраля отмечает день рождения Евгений Гришковец

Валерия Мединская

17 февраля свой день рождения отмечает Евгений Гришковец. Рязанское информагентство 7info поздравляет Евгения Валерьевича с 58-летием!

Известного писателя, драматурга, артиста в Рязани любят и ждут с огромной радостью. Спектакли Евгения Гришковца собирают в нашем городе, как и по всей стране, полные залы. Евгению Валерьевичу удаётся устанавливать с публикой невероятную эмоциональную связь, доступно, с особой авторской иронией и глубокой мудростью говорить с людьми на самые разные темы. И, конечно, затрагивать самые тонкие струны души человека своими произведениями.

Желаем Евгению Гришковцу больших творческих успехов и открытий, душевного тепла, семейного благополучия.

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