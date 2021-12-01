167 молодых педагогов Рязанской области получат единовременные выплаты

Во вторник, 30 ноября, в министерстве образования и молодежной политики Рязанской области состоялось заседание комиссии по предоставлению единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на педагогические должности в муниципальные и государственные общеобразовательные организации.

В работе комиссии приняла участие региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина.

Единовременная выплата предоставляется однократно молодым специалистам, соответствующим определенным требованиям. Среди них: возраст на дачу подачи документов не старше 30 лет, трудоустройство на должность педагогического работника в образовательную организацию в год окончания ссуза или вуза, работа на должности педагогического работника по основному месту работы на основании трудового договора, заключенного с образовательной организацией.

Комиссия приняла решение о назначении единовременной выплаты 167 педагогам из г. Рязани, г. Скопина и г. Касимов, а также из Рязанского, Рыбновского, Старожиловского, Ряжского, Пронского, Шиловского, Клепиковского, Александро-Невского, Кадомского, Касимовского, Михайловского, Путятинского, Скопинского, Спасского и Чучковского районов.