«161.RU»: у экс-губернатора Ростовской области Голубева прошли обыски

В рабочем кабинете уже бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева в здании правительства прошли обыски, пишет 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Чиновник подал в отставку в понедельник в День народного единства. Он занимал свой пост более 14 лет.

«Чистка пошла. Приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут возбуждаться уголовные дела», – сказал собеседник издания.

Источник утверждает, что среди подозреваемых в махинациях с крупными суммами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко.

Кроме того, речь, вероятно, идет о проверках, касающихся земель на Левом берегу. Также изучается документация о денежных потоках во время строительства объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник добавил, что проверят будут то, что долгие годы «находилось под покровом тайны».