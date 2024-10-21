Понедельник, 21 октября, 2024
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16-летняя девушка в Екатеринбурге беременна и ждёт уже второго ребёнка

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Алексей Самохин
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В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту ранней беременности 16-летней девушки, проживающей на улице Шекспира. Она ждет уже второго ребенка и не ходит в школу, занимаясь воспитанием первого. Отец детей — 17-летний парень. Родители молодых людей ссылаются на традиции, пишет E1.ru.

«Брак официально не зарегистрирован, фактически это просто сожительство. Девушка не посещает школу и ухаживает за ребенком, что вызвало вопросы у отдела по делам несовершеннолетних (ПДН). Если выяснится, что все происходило по обоюдному согласию и родители не предъявляют претензий, то никаких санкций к парню не будет. Он — родственник цыганского барона, и их свадьбу долго согласовывали», — сообщил осведомленный источник порталу E1.RU.

В цыганских семьях ранние браки — не редкость, и обычно после создания семьи девушки прекращают обучение. В прошлом свадьбы иногда проводились даже в 12–13 лет.

«У нас женятся в 13–15 лет. С этого момента человек считается семейным. Родители жениха выбирают невесту. Они приезжают в дом к девушкам, которым уже пора выходить замуж, пьют чай и смотрят, кто из них лучшая хозяйка. Затем решают, кого выбрать. Иногда ездят в другие деревни за невестой», — рассказала журналистам жена барона.

По её словам, свадебный сезон начинается летом и празднования проходят очень весело: собираются минимум 200 человек, приглашения не рассылают, приходят все, кто хочет, при условии, что ведут себя достойно. Официально пары регистрируют брак только после 18 лет, но к этому времени у них уже может быть несколько детей.

Однако современные взгляды меняются, и даже среди цыган ранние браки в 12–13 лет начинают считаться необычными.

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