16-летняя девушка в Екатеринбурге беременна и ждёт уже второго ребёнка

В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту ранней беременности 16-летней девушки, проживающей на улице Шекспира. Она ждет уже второго ребенка и не ходит в школу, занимаясь воспитанием первого. Отец детей — 17-летний парень. Родители молодых людей ссылаются на традиции, пишет E1.ru.
В цыганских семьях ранние браки — не редкость, и обычно после создания семьи девушки прекращают обучение. В прошлом свадьбы иногда проводились даже в 12–13 лет.
По её словам, свадебный сезон начинается летом и празднования проходят очень весело: собираются минимум 200 человек, приглашения не рассылают, приходят все, кто хочет, при условии, что ведут себя достойно. Официально пары регистрируют брак только после 18 лет, но к этому времени у них уже может быть несколько детей.
Однако современные взгляды меняются, и даже среди цыган ранние браки в 12–13 лет начинают считаться необычными.