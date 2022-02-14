-2.4 C
Рязань
Понедельник, 14 февраля, 2022

15 февраля пять улиц Рязани останутся без холодной воды

spot_img
На главнуюНовости Рязани

15 февраля пять улиц Рязани останутся без холодной воды

Александр Ильин

Во вторник, 15 февраля, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду, сообщает горадминистрация. 

с 9.00 до 16.00 воды не будет по следующим адресам: 

  • ул. Бирюзова, д. 23 корп. 1, д. 23, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24, д. 25, д. 25а (школа №66);

С 9.00 до 17.00: 

  • ул. Молодцова, д. 11, д. 13/6, д. 5, д. 9;
Реклама

С 10.00 до 19.00: 

  • ул. Верхняя, д. с 1 по 72, 
  • ул. Зубковой, д. 1, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д 2, д. 2а (д/сад №121), д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3, д. 4 корп. 2, д. 4, д. 4а (д/сад №118), д. 5 корп. 1, д. 5, д. 6, д. 6а, д. 6б, 
  • ул. Тимуровцев, д. 10, д. 11 корп. 1, д. 11, д. 12/1, д. 9 корп. 3, д. 12а.

Причина отключения — ремонт на водопроводе.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяДТП с участием Škoda Fabia и Kia Ceed на улице Шевченко в Рязани попало на видео
Комментарии для сайта Cackle
spot_img