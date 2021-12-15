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Среда, 15 декабря, 2021
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15 декабря — День рождения Ночной хоккейной лиги

7info7

15 декабря празднуется День рождения Ночной хоккейной лиги.

Именно в этот день, в 2011 году, на совещании президента России Владимир Путина с ветеранами отечественного хоккея было принято решение создать в стране уникальный проект для любительских команд, которой впоследствии получил название Ночная хоккейная лига.

Мы поздравляем с этим праздником основателя НХЛ Рязанской области, депутата Рязанской городской думы Олега Смирнова и бессменного исполнительного директора лиги в нашем регионе Игоря Власова! Желаем хоккеистам-любителям процветания и красивых побед!

  • 15 декабря - День рождения Ночной хоккейной лиги
  • 15 декабря - День рождения Ночной хоккейной лиги
  • 15 декабря - День рождения Ночной хоккейной лиги
  • 15 декабря - День рождения Ночной хоккейной лиги
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Справка:

НХЛ в Рязанской области уже не первый год признается лучшей в стране по качеству проведения регионального чемпионата. В мае 2021 год Президент РФ Владимир Путин отметил руководство лиги региона высокой наградой: Олег Смирнов награжден Орденом за развитие любительского спорта.

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