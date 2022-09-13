Вторник, 13 сентября, 2022
Татьяна Проводина

14 сентября днём жителей Рязанского региона ожидает небольшой дождь

На главнуюНовости Рязани
Изображение от pvproductions на Freepik

В среду, 14 сентября, в Рязанском регионе ожидается облачная погода. Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по Рязанской области.

Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. В дневные часы ожидается небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха в регионе — от 5 до 10 градусов, дневная — от 13 до 18 градусов.

На всей территории Рязанской области продолжает действовать особый противопожарный режим, – говорится на сайте Федеральной Авиалесоохраны. Режим ЧС продолжает действовать в Рязанском и Спасском муниципальных образованиях.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7