14 сентября днём жителей Рязанского региона ожидает небольшой дождь

В среду, 14 сентября, в Рязанском регионе ожидается облачная погода. Прогноз синоптиков публикует ГУ МЧС по Рязанской области.

Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. В дневные часы ожидается небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха в регионе — от 5 до 10 градусов, дневная — от 13 до 18 градусов.

На всей территории Рязанской области продолжает действовать особый противопожарный режим, – говорится на сайте Федеральной Авиалесоохраны. Режим ЧС продолжает действовать в Рязанском и Спасском муниципальных образованиях.