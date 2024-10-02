14-летняя девочка выпрыгнула на ходу из машины, спасаясь от похищения

В Московской области 14-летняя девочка смогла избежать похищения, выпрыгнув из автомобиля на полном ходу, пишет aif.ru.

Инцидент произошёл в деревне Поведники Мытищинского городского округа 2 сентября, когда школьница возвращалась домой из супермаркета.

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина предложил подвезти девочку на машине. Когда школьница отказалась, он продолжил настаивать на своём. В итоге девочка согласилась сесть в автомобиль, но сразу поняла, что лучше было бы отказаться от поездки.

Во время движения водитель не реагировал на просьбы девочки остановить машину. Испугавшись за свою жизнь, она решила действовать радикально. Отстегнув ремень безопасности и открыв дверь автомобиля, школьница выпрыгнула из машины на полном ходу. Водитель, не снижая скорости, скрылся с места происшествия.

В результате падения девочка получила серьёзные травмы, включая переломы лодыжки и лучевой кости, а также множественные ссадины. В настоящее время она передвигается на костылях и готовится к операции.

Личность мужчины, пытавшегося похитить подростка, пока не установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность подозреваемого», — сообщили в прокуратуре Московской области.

Эксперт по безопасности Алексей Ефремов отметил, что родителям необходимо учить своих детей давать отпор незнакомцам. Он подчеркнул, что в подобных ситуациях деликатность и вежливость неуместны.

«Ответ на предложение подвезти должен быть категоричным и коротким: „Нет“. Если злоумышленник не отстает от ребёнка, а тем более пытается его схватить, насильно затащить в машину, нужно кричать, звать на помощь, пытаться выворачиваться — делать всё, чтобы привлечь внимание прохожих», — сказал Ефремов.

Он также предостерег от попыток выпрыгивать из движущегося автомобиля, отметив, что это может привести к серьёзным травмам. Эксперт рекомендовал дождаться остановки машины на светофоре и попытаться убежать, привлекать внимание патрулей ДПС на дороге.