14-й сезон рыбатлона в Рязани завершился спиннинговым чемпионатом с щукой

Очередной сезон рязанского рыбатлона завершился 5 октября на 3-м Борковском карьере спиннинговым чемпионатом. Причем, на этом месте спиннинговые соревнования прошли впервые. Необычная для этой осени теплая засушливая погода за 20 градусов завершилась в день рыбатлона, в ночь пошел долгожданный дождь, похолодало, и это, скорее всего, повлияло на клев.

Несколько десятков рыбатлонистов из трех российских регионов в практически безветренную погоду и, кстати, без дождя ловили в основном мелких, окушков и бычков. Но первой пойманной рыбой оказалась небольшая щука. Ее очень быстро поймал житель Коломны Ярослав Егоршин. Следом за ним убежал рязанец Егор Архипов. Клевало далеко не у всех, но все же 9 человек смогли за два часа поймать по две рыбы. Остальные распределили места с помощью штрафного круга.

Чемпионом стал набравший в конце сезона ход молодой Егор Архипов с результатом 16 минут 33 секунды. Серебро взял опытный Михаил Рудзинский, а третьим финишировал тот самый Ярослав Егоршин. Среди девушек свой класс подтвердила рязанка Ольга Кованова. В детской номинации чемпионом стал житель Рыбного Никита Данилов.

Как всегда на рыбатлоне, было очень много призов и очень разных. Около 30 человек что-то, да получили в подарок. На этом рыбатлонный сезон завершился, и теперь встреча произойдет в конце января на командном зимнем чемпионате в Рязани. Все вопросы обсуждаются в специальной группе рыбатлона в ВК https://vk.com/rybatlon