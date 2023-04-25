В Рязанской области стартует акция «Георгиевская ленточка»

Георгиевская ленточка – неотъемлемый символ празднования Дня Победы, сказал губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства региона, которое он провел 25 апреля.

Губернатор Павел Малков отметил, что сегодня по всей стране стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В её рамках «Волонтеры Победы» в общественных местах будут раздавать символичные ленты.

«Георгиевская ленточка – неотъемлемый символ празднования Дня Победы. Эта акция проводится в память о славе Отечества, в знак уважения к защитникам Родины. Помним и гордимся подвигами, которые были совершены во время Великой Отечественной войны. Цвета Георгиевской ленты есть в Ордене Славы. Это одна из самых почетных наград, которая присуждалась за героизм. Акция очень правильная и мы её поддерживаем», – сказал он.

Глава региона поставил задачу к празднику 9 Мая привести в порядок все мемориалы, захоронения, памятные места во всех без исключения населенных пунктах. Губернатор поручил завершить основные работы на текущей неделе, отметив, что во время всероссийского субботника многие территории в регионе уже убраны и благоустроены.

Павел Малков подчеркнул: «Главное внимание – нашим ветеранам. Они, безусловно, всегда должны быть окружены заботой, не только накануне Дня Победы. Это участники Великой Отечественной войны, вдовы, блокадники, труженики тыла – все представители героического фронтового поколения, а еще участникам СВО. Те, кто сегодня выполняют воинский долг, защищает Родину и их семьи. Каждый сегодня должен быть окружен заботой и вниманием».