13-летняя девочка погибла на самодельных качелях под Пермью

В Пермском крае 13-летняя девочка погибла около дома на самодельных качелях. Об этом, ссылаясь на мать подростка, сообщает 59.RU.
ЧП произошло в селе Стряпунята под Краснокамском. Школьницу начали искать 28 мая. Тело обнаружили рядом с домом в месте, которое не видно из-за разросшейся сирени. Девочку искали по всему селу.
По словам матери погибшей, дочь хотела воспользоваться самодельными качелями — верёвкой, с привязанной доской.
Чтобы забраться на качели, девочка пользовалась лестницей. Нога соскочила со ступеньки.
Официальных комментариев журналисты пока не получили.