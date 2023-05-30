13-летняя девочка погибла на самодельных качелях под Пермью

В Пермском крае 13-летняя девочка погибла около дома на самодельных качелях. Об этом, ссылаясь на мать подростка, сообщает 59.RU.

ЧП произошло в селе Стряпунята под Краснокамском. Школьницу начали искать 28 мая. Тело обнаружили рядом с домом в месте, которое не видно из-за разросшейся сирени. Девочку искали по всему селу.

По словам матери погибшей, дочь хотела воспользоваться самодельными качелями — верёвкой, с привязанной доской.

— Соскользнула нога — и дочь повисла на веревке, на этом канате. А качели высоко, — рассказала женщина.

Чтобы забраться на качели, девочка пользовалась лестницей. Нога соскочила со ступеньки.

Официальных комментариев журналисты пока не получили.