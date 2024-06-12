Среда, 12 июня, 2024

13 июня в Рязанской области возможны грозы и град

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от tawatchai07 на Freepik

В четверг, 13 июня, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Днем прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы и град.

Ветер южного направления будет достигать скорости 5-10 м/с, при грозах возможны порывы до 13-18 м/с, в некоторых районах — до 23 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, а днем в отдельных местах прогреется до +25…+30°С.

Метеопрогноз опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

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