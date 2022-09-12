12 сентября в Рязанском музее путешественников откроется выставка к 165-летию К.Э. Циолковского

12 сентября в Рязанском музее путешественников откроется филателистическая выставка «Пророк космической эры», приуроченной к 165-ой годовщине со дня рождения основоположника теории космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.

Выставка посвящена ключевым этапам жизненного пути учёного, его научному наследию и международному признанию.

Гостям представят свыше 200 экспонатов, из них около 30 блоков и почти 190 марок, выпущенных в двух десятках стран мира с 1951 по 2021 годы.

Центром экспозиции стали экспонаты, рассказывающие о К.Э. Циолковском. Также посетители увидят марки, посвящённые российским первопроходцам космоса – в частности, лётчикам-космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову.

Авторы выставки – коллекционеры Владимир Викторович и Алексей Владимирович Туарменские.

Открытие выставки состоится в 12 часов по адресу г. Рязань, ул. Ленина, д. 35.

Возрастное ограничение 6+