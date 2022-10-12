Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

12 октября в Рязани отремонтируют дороги на трёх улицах

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Фото с сайта администрации Рязани

Днём 12 октября в Рязани запланированы работы по ремонту участков дорог на улицах Бирюзова, Прижелезнодорожной и Энгельса.

11 октября ремонт горячим асфальтом провели на участке от роддома №1 до Шереметьевского проезда, объём работ составил 74 квадратных метра. На улице Бирюзова провели подготовку к предстоящему ремонту, а на улице Пронской исправили дорожный профиль гранулятом.

На сайте администрации Рязани отмечается, что погода может внести коррективы в план работ.

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