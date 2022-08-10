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12-летняя девочка, вероятно, изрезала ножом мать и сестру в Самаре

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту нанесения множественных ножевых ранений местной жительнице 1982 года рождения и ее 4-летней дочери. Дело завели по ч. 3 ст. 30,п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе на убийство малолетнего лица), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

Раненую женщину с ребёнком в тяжёлом состоянии привезли в больницу 10 августа из квартиры на улице Молодёжной.

По предварительным данным, тяжёлые раны родственницам нанесла 12-летняя дочь женщины. Девочку доставили в отдел, с ней работают психологи.

По делу проводятся следственные действия.

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