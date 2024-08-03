12 лет колонии получил уралец, толкнувший подругу под машину

В Первоуральске вынесли приговор Михаилу Дихтярю, которого обвиняли в убийстве Светланы Маминой. Суд присяжных признал его виновным, судья назначил 12 лет лишения свободы в колонии, пишет E1.ru.

В 2015 году Михаил Дихтярь поссорился со Светланой Маминой и толкнул её под машину на трассе. От полученных травм 30-летняя женщина погибла на месте.

Расследование этого дела было сложным. Изначально в ГИБДД решили, что это был несчастный случай. Налетевший на женщину Volvo XC90 так и не удалось найти.

Долгое время свидетели скрывали правду, потому что Михаил их запугал. Но в итоге они признались в том, что произошло. Об этом узнала сестра погибшей и обратилась в полицию. Правоохранители возобновили расследование и допросили свидетелей. Началось следствие по факту убийства.

Однако материалы дела неожиданно переквалифицировали по более мягкой статье. А потом его вообще закрыли из-за истечения сроков давности. Это произошло осенью 2022 года. Михаил не получил никакого наказания.

В 2023 году кассационная инстанция отменила решение и вернула дело в прокуратуру. Оно снова было направлено в суд. На этот раз решался вопрос об убийстве. Михаил попросил, чтобы его судили присяжные. И они оправдали его. Возможно, одним из факторов стало то, что свидетели снова изменили показания.

«Двое свидетелей, которые были с Михаилом в той машине, сначала говорили так, как всё было. Они сказали, что Михаил употребил „соль“, стал агрессивным, они начали ссориться, и в итоге Михаил толкнул её под машину. Но они очень его боялись, поэтому сначала сказали гаишникам, что это был несчастный случай. И потом, как только Дихтяря выпустили на свободу, они сразу изменили показания и стали говорить, что Света сама употребляла наркотики с ними и сама попала под машину. Но посмертная экспертиза показала, что она была чистая. Мы позвали эксперта в суд, который всё это подтвердил», — вспоминала Людмила, сестра погибшей Светланы.

Прокуратура успешно обжаловала этот приговор, и дело вновь вернули в суд. Со второго раза присяжные признали мужчину виновным.

Известно, что к моменту происшествия у Михаила Дихтяря уже была плохая репутация и проблемы с наркотиками. Официально он нигде не работал.

Смерть Светланы не первая в его списке: в апреле 2015 года, управляя подъёмным механизмом мусоровоза, он задавил человека, но избежал проблем с законом и отделался увольнением. Тогда всё списали на несчастный случай.