12 лет колонии получил уралец, толкнувший подругу под машину

В Первоуральске вынесли приговор Михаилу Дихтярю, которого обвиняли в убийстве Светланы Маминой. Суд присяжных признал его виновным, судья назначил 12 лет лишения свободы в колонии, пишет E1.ru.
В 2015 году Михаил Дихтярь поссорился со Светланой Маминой и толкнул её под машину на трассе. От полученных травм 30-летняя женщина погибла на месте.
Расследование этого дела было сложным. Изначально в ГИБДД решили, что это был несчастный случай. Налетевший на женщину Volvo XC90 так и не удалось найти.
Долгое время свидетели скрывали правду, потому что Михаил их запугал. Но в итоге они признались в том, что произошло. Об этом узнала сестра погибшей и обратилась в полицию. Правоохранители возобновили расследование и допросили свидетелей. Началось следствие по факту убийства.
Однако материалы дела неожиданно переквалифицировали по более мягкой статье. А потом его вообще закрыли из-за истечения сроков давности. Это произошло осенью 2022 года. Михаил не получил никакого наказания.
В 2023 году кассационная инстанция отменила решение и вернула дело в прокуратуру. Оно снова было направлено в суд. На этот раз решался вопрос об убийстве. Михаил попросил, чтобы его судили присяжные. И они оправдали его. Возможно, одним из факторов стало то, что свидетели снова изменили показания.
Прокуратура успешно обжаловала этот приговор, и дело вновь вернули в суд. Со второго раза присяжные признали мужчину виновным.
Известно, что к моменту происшествия у Михаила Дихтяря уже была плохая репутация и проблемы с наркотиками. Официально он нигде не работал.
Смерть Светланы не первая в его списке: в апреле 2015 года, управляя подъёмным механизмом мусоровоза, он задавил человека, но избежал проблем с законом и отделался увольнением. Тогда всё списали на несчастный случай.