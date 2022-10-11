11 октября на многих улицах Рязани не будет холодной воды

«Водоканал города Рязани» предупреждает об отключениях холодного водоснабжения 11 октября в связи с ремонтными работами.

С 9:30 до 15 часов холодной воды не будет по адресам:

1-й Лесной проезд д. 10, 11/54, 13, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8,

1-й Лесной тупик д. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 6,

1-й проезд Добролюбова д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,

1-й проезд Шевцовой д. 1, 10/7, 11/26, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 корп.2, 2, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25/25, 28, 2а, 3, 30, 32, 32а, 4, 5, 6, 7, 8, 9/9,

2-й Лесной проезд д. 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 3, 5, 7, 9,

2-й Лесной тупик д. 1, 10/38, 11, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7/19, 9,

2-й проезд Добролюбова д. 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9,

3-й проезд Добролюбова д. 1/10, 10, 11, 12, 13, 14, 16/7, 18/8, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32/8, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9,

4-й проезд Добролюбова д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2/12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29/16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9,

5-й проезд Добролюбова д. 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 9/5,

Добролюбова д. 10, 11, 12, 13/40, 14/43, 15/39, 16, 17, 18, 19, 2, 20/41, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/42, 31, 32/41, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 66/34, 68, 70, 72/46, 76, 78/56, 8/1, 9,

Дорожная д. 1, 11, 13/53, 14, 15, 16, 17/54, 18, 19/51, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41/24, 45, 47, 5, 55, 7/11, 7, 8 корп.1, 8, 9,

Достоевского д. 1, 10, 11, 12, 13, 14/3, 15/5, 16/4, 17/6, 18, 19, 2/4, 20, 21, 22, 23, 24, 25/5, 26, 27/6, 28/3, 29, 3, 30/4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/5, 4, 40, 42/3, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9,

Лесная д. 1, 10/11, 11, 12, 13, 14 корп.1, 14, 16, 17, 18, 19, 2 корп.1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/27, 27, 29/29, 3, 31, 32, 32а, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 6, 67, 7, 8, 9,

Новоселковская д. 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3 — ГБУ РО Рязанская облветстанция, 34, 36, 38, 4, 46, 48, 5 — ГБУ РО Рязанская облветлаборатория, 50, 52, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 72а, 8,

Тюленина д. 14/3, 15, 16, 17, 18/4, 20/11, 22, 24, 34, 36,

Чехова д. 1, 10, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 29/2, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 66 — ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения Семья, 7, 8, 9,

Шевцовой д. 10, 12, 13/15, 15, 16/17, 17/16, 18, 19/23, 20/18, 21, 22, 23/24, 24, 26/26, 28, 31, 32, 33/8, 34, 35, 36/10, 37, 38, 39/20, 40, 41, 42, 43, 44/23, 45/30, 46, 48/32.

С 9 до 14 часов холодное водоснабжение отключат по адресам:

Есенина д. 59/12, 61/13;

Маяковского д. 10, 11, 4 корп.1, 4, 7, 8/1, 9;

проезд Машиностроителей д. 10, 2/6, 3, 4, 5, 7, 8.

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