30.9 C
Рязань
Понедельник, 19 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

11-летние девочки-близняшки утонули в Волгоградской области

Елена Лобанова
11-летние девочки-близняшки утонули в Волгоградской области
- Advertisement -

В воскресенье, 18 июля, в Волгоградской области утонули 11-летние сестры-близнецы. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Все произошло в городке Суровикино. 46-летний местный житель вместе с четырьмя малолетними детьми пошел купаться на реку Чир. Пока две его дочери и 9-летний сын находились в воде, мужчина играл с 7-летним ребенком на берегу. 

— Дети нашли в реке бревно и стали на нем плавать. В какой-то момент дерево начало уносить на глубину. Девочки испугались и решили самостоятельно добраться до берега. При этом плавать они не умели, поэтому обе ушли под воду, — говорится в сообщении. 

Следователи установили, что никто из детей не умел плавать и не пользовался надувными средствами. Кроме того, трагедия произошла на необорудованном пляже. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,526ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]