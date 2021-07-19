11-летние девочки-близняшки утонули в Волгоградской области

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В воскресенье, 18 июля, в Волгоградской области утонули 11-летние сестры-близнецы. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Все произошло в городке Суровикино. 46-летний местный житель вместе с четырьмя малолетними детьми пошел купаться на реку Чир. Пока две его дочери и 9-летний сын находились в воде, мужчина играл с 7-летним ребенком на берегу.

— Дети нашли в реке бревно и стали на нем плавать. В какой-то момент дерево начало уносить на глубину. Девочки испугались и решили самостоятельно добраться до берега. При этом плавать они не умели, поэтому обе ушли под воду, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что никто из детей не умел плавать и не пользовался надувными средствами. Кроме того, трагедия произошла на необорудованном пляже.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).