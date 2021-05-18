11-й сезон рыбатлона стартует 22 мая в Рязани на Рюминском пруду

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Новый сезон поплавочного рыбатлона стартует в субботу 22 мая с 13:00 в Рязани на Рюминском пруду у стадиона ЦСК. Зимние рыбатлоны на этом месте уже проводились не раз, а вот для летнего рыбатлона это место будет премьерным. При этом старт и бег пройдут по самому стадиону. Рыбнище будет расположено на пирсах стадиона.

Регистрация участников на 1-й этап проходит на главной странице сайта. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка не менее 2,5 метров длиной, вся наживка (два вида) будет предоставлена организаторами.

Призов, как всегда на рыбатлоне, намечается очень много – от мини-автомойки, электроинструмента и больших наборов прикормки до всевозможных сертификатов, спиннингов, удочек, эхолота, глубиномеров и рыболовных аксессуаров. Как всегда, для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. С этого сезона будет проходить также и отдельное детское награждение – трое лучших рыбатлонистов до 12 лет гарантировано получат отличные призы!

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте». Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание 1 этапа рыбатлона-2021:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

17:00 — завершение

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском

Главные партнеры – инвестиционная компания «ФИНАМ»; питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», интернет-магазин «ПРО-РЫБАК», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ДУНАЕВ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».