11 декабря гадают по воде и пению птиц: как с помощью народных примет узнать ближайшее будущее

11 декабря в народном календаре — Сойкин день. В православной традиции в этот день вспоминают мученика Иринарха Севастийского. В старину в этот день пытались услышать пение сойки. Оно сулило большое счастье.

Традиции и запреты 11 декабря

Существовала традиция — слушать воду. По шуму воды в колодце можно было угадать, что ждёт тебя впереди. Если слышались звяканья и всплески, человека ждут удача и признание, если еле слышный вой — беды и скорби.

Хорошим знаком считалось, если на подоконник 11 декабря сядет птичка. Значит, в ближайшее время в семье будет прибавление.

Сегодня ни в коем случае нельзя братья за рукоделье. В противном случае в жизни будет много проблем.

Народные приметы 11 декабря

Если 11 декабря сухо и морозно, лето будет засушливым и неурожайным;

Оттепель на Сойкин день сулит сильные морозы в конце декабря;

Если гуси хлопают крыльями, жди сильные осадки;

Вороны вьются в небе — к несчатью.

Если вы увидите сон в ночь на 11 декабря, значит, ваш ангел-хранитель пожелал послать знак, предупредить о возможных опасностях. В эту ночь обычно снятся вещие сны, показывающие то, что вас может ожидаться в ближайшем будущем. Эти сны ни в коем случае нельзя рассказывать.