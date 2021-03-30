1 апреля в Рязани стартует месячник по благоустройству города. О его начале объявила на совещании 29 марта глава администрации города Елена Сорокина.

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города состоятся субботники. Участие в них примут чиновники, работники муниципальных предприятий, сотрудники городских организаций и активные жители.

Территории, на которых пройдёт уборка, утверждены планом. Однако, как отметили в пресс-службе мэрии, горожане могут дополнить список территорий на платформе обратной связи ПОС.