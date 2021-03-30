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Суббота, 3 апреля, 2021
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1 апреля в Рязани стартует месячник по благоустройству города

7info7

1 апреля в Рязани стартует месячник по благоустройству города. О его начале объявила на совещании 29 марта глава администрации города Елена Сорокина.

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города состоятся субботники. Участие в них примут чиновники, работники муниципальных предприятий, сотрудники городских организаций и активные жители.

Территории, на которых пройдёт уборка, утверждены планом. Однако, как отметили в пресс-службе мэрии, горожане могут дополнить список территорий на платформе обратной связи ПОС.

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