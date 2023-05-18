Четверг, 18 мая, 2023
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Звонари на фестивале в Рязани впервые смогут исполнить звон на Соборной колокольне

Татьяна Проводина
Фото из группы Рязанские звонари ВКонтакте

8 июля в Рязани пройдёт VIII Межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Мероприятие пройдёт в 13 часов на площади перед Успенским собором Рязанского кремля. Его посвятят Дню семьи, любви и верности. Впервые звонарям предоставят возможность исполнить звон на Соборной колокольне.

В программе фестиваля — ярмарка, выступления творческих коллективов, а также выставка одного дня от Союза православных женщин и скульптора Раисы Лысениной, Заслуженного художника России.

Почётным гостем фестиваля станет иеромонах Фотий – насельник Пафнутьево-Боровского монастыря из города Боровск Калужской области, регент монастырского хора, победитель телешоу «Голос».

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