Звезды поздравят Анжелику Варум на НТВ: юбилейный концерт на Семейном форуме Агутина.

В пятницу, 19 июля, телеканал НТВ покажет телевизионную версию грандиозного гала-концерта V Юбилейного Семейного образовательного форума Леонида Агутина для детей, родителей и преподавателей. В этом году концерт будет посвящён 55-летию заслуженной артистки России Анжелики Варум.

Этим вечером на сцену выйдут ребята из международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. Это финалисты седьмого сезона: Валерия Боченкова, Денберел Ооржак, Екатерина Морозова, Мария Шумейко, Анастасия Нагорнова, Ева Ковалёва, Иван Масленников, Елизавета Грузова и Анастасия Лисовая. Вместе с юными дарованиями хиты популярной певицы в новом прочтении исполнят артисты российской эстрады: Леонид Агутин, Лариса Долина, Антон Беляев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, IOWA, CHEBANOV, Mот, Uma2rman, Ева Власова, Диана Гурцкая, Александр Маршал и Артём Миньков, Александра Воробьёва, Александр Панайотов и другие. А ведущими концерта станут Александр Ревва, Артём Миньков и Mia Boyka, SOCRAT и LERA. Увидеть телевизионную версию гала-концерта зрители смогут в пятницу вечером на НТВ.

В первый день форума сюрпризом для всех посетителей стала Капсула времени: форумчане написали свои пожелания, которые будущие участники увидят на X Юбилейном форуме в 2029 году. На протяжении 10 дней ребята со всей страны находились в атмосфере музыки, танцев и творчества, посещали образовательные треки и артистические практики, проходили интенсивное обучение с наставниками, а ещё участвовали в вокальном и танцевальном конкурсах. Также в этом году на форуме впервые прошёл Открытый турнир по быстрым шахматам для детей и взрослых с обсчётом Федерации шахмат России. Всего на Красной Поляне собралось порядка 5000 человек – детей, их родителей, педагогов и гостей.

Смотрите телевизионную версию гала-концерта V Юбилейного Форума Агутина к 55-летию Анжелики Варум 19 июля в 23:40 на НТВ!

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