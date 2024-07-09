Вторник, 9 июля, 2024

Звезда «Интердевочки» Дрожжина рассказала правду о своём состоянии

Автор: 7info

Опубликовано

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В беседе с корреспондентом NEWS.ru известная актриса Наталья Дрожжина, которую многие помнят по ролям в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка», рассказала, что чувствует себя очень плохо и почти не встаёт. Она также сообщила, что ждёт врача.

«Ко мне приехал доктор, потому что я чувствую себя очень плохо. Я почти не встаю», — поделилась Наталья.

Три года назад Наталья Дрожжина стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью актёра Алексея Баталова. Имущество его вдовы и дочери было переписано на супругов Дрожжину и Цивина. В результате судебного разбирательства муж актрисы получил реальный срок в пять лет, а она сама — четыре года условно.

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