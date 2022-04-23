Звезда «Бумера-2» Бродская заявила, что ее избили украинцы в Италии

Актриса, звезда фильма «Бумер-2» Агния Бродская заявила, что стала жертвой нападения в Италии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По словам артистки, ее избили украинские беженцы из-за того, что она «русская еврейка». Она показала увечья на лице.

«Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы Италии, тем более я гражданка Италии», – отметила Бродская.

Женщина уточнила, что инцидент произошел возле ее дома. При этом она утверждает, что «никого не трогала».