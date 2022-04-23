13.6 C
Рязань
Суббота, 23 апреля, 2022

Звезда «Бумера-2» Бродская заявила, что ее избили украинцы в Италии

spot_img
На главнуюНовости мира

Звезда «Бумера-2» Бродская заявила, что ее избили украинцы в Италии

powder

Актриса, звезда фильма «Бумер-2» Агния Бродская заявила, что стала жертвой нападения в Италии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

- Реклама -

По словам артистки, ее избили украинские беженцы из-за того, что она «русская еврейка». Она показала увечья на лице.

«Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы Италии, тем более я гражданка Италии», – отметила Бродская.

Женщина уточнила, что инцидент произошел возле ее дома. При этом она утверждает, что «никого не трогала».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяГубернатор Севастополя рассказал о подвиге погибшего на крейсере «Москва» моряка
Комментарии для сайта Cackle