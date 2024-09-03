«Зверь воцарится над землёй»: пугающее пророчество архимандрита Тавриона о страшном будущем

Архимандрит Таврион (в миру в миру Тихон Батозский) всему православному миру известен как блестящий духовный наставник и проповедник. В своих проповедях он нередко размышлял о том, что ожидает людей в будущем. В его пророчествах оказалось много того, что в итоге сбылось. Издание theday вспоминает самые громкие и пугающие предсказания священника.

Судьба архимандрита Тавриона полно горестей и лишений. Несмотря на все страдания, которые выпали на его долю, он нисколько не усомнился в Господе и до самой кончины непрестанно молился ему. Желание стать монахом у Тихона появилось ещё в самом детстве. В 1913 году он попал в иконописную мастерскую, которая находилась в Глинской пустыне. Вскоре началась Первая мировая война, он ушёл на фронт. После войны Тихон постригся в монахи.

В 1922 году священник переехал в Москву, там начал учиться иконописи при Новоспасском монастыре. Затем начались страшные гонения на церковь, и монастырь закрыли. Таврион стал скитаться по разным городам. Суровое время безбожья страшной меткой легло на судьбу монаха. В 1930 году его отправили в лагеря на три года. После освобождения он снова оказался в тюрьме в Казани. В 1941 году был приговорен к 8 годам. Работал на лесоповале.

После заключения монаха ждала ссылка в Казахстан. Лишь в 1957 году Таврион вернулся в Глинскую пустынь, стал её настоятелем. Но и там его душа не обрела покой. Помешала служению ссора с местными старцами. Архимандрит был переведён в Покровскую церковь, находящуюся в Уфе. В 1969 году его назначили духовником Спасо-Преображенской пустыни. Скончался старец от рака 13 августа 1978 года.

При жизни архимандрит Таврион много размышлял о будущем. Оно словно открывалось ему во время проповедей. Например, ещё в начале XX века он увидел, что деньги станут электронными. Люди будут хранить их на карточках. Появятся у людей медицинские полисы и новые паспорта. Но паспорта эти будут приносить благо людям недолго. Ведь на них наложена печать антихриста.

Часто предупреждал духовный наставник о звере, который воцарится над землёй. Он принесёт людям блага, но их окажется недостаточно. В итоге в мире воцарятся ненависть и злоба. Все цены достигнут максимальных показателей. Люди будут в растерянности. Световой день ускорится, а ночь останется прежней — вокруг будет темнота. Люди будут болеть «от врага». Останется только одно — беспрестанно просить помощи у Бога.

Говорил Таврион и о войне. Она будет длиться недолго, но очень серьёзно повлияет на людей. После неё в мире воцарится тот самый зверь. Одно из самых главных и пугающих пророчеств старца— создание большого мощного компьютера-зверя. Он будет находиться в западной стране. Задача человечества — не попасть в этот компьютер, иначе в мире воцарится антихрист. Душа, попавшая во всемирный компьютер, будет помещена в книгу смерти. Это является самым страшным и пагубным, ведь в таком случае православный человек не сможет стать богоподобной личностью. А после смерти он не будет допущен даже на мытарства, так как нет у него имени.

А ещё архимандрит Таврион много размышлял о будущем России. О нашей стране он призывал всех молиться, ведь Господь желает сохранить её. Стариц говорил: России не стоит бояться США. Америку он сравнивал с лающим псом. Но пойти на Россиию и против неё у США никогда не хватит сил.