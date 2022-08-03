Зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана с удовольствием ест арбуз

Звезда Ленинградского зоопарка белая медведица Хаарчаана в среду, в День арбуза впервые в летнем сезоне получила арбуз в качестве лакомства.

«Сегодня мы готовы поделиться с вами срочными и важными новостями: медведица-красавица Хаарчаана впервые в этом году полакомилась арбузом. Она напоминает вам о важности натуральных сезонных витаминов. Так что берите пример и уплетайте сочные арбузы с таким же удовольствием, как это делает белый мишка Ленинградского зоопарка», — рассказывает зоопарк в своем Telegram-канале.

На видео, опубликованном Ленинградским зоопарком, Хаарчаана поедает арбуз, резвясь в своем бассейне, и выглядит очень довольной.

Как отмечается, белые медведи, хотя они и хищники, в естественной среде обитания лакомятся ягодами и водорослями.

Белая медведица Хаарчана является любимицей посетителей Ленинградского зоопарка, куда она прибыла в зимой 2017 года в возрасте года. Имя медведицы, которая с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая по отношению к людям, в переводе с якутского языка означает «Снежинка». Хаарчаана – внучка медведицы Услады, которая умерла в Ленинградском зоопарке в апреле 2021 года в возрасте 33 лет. При этом средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет.