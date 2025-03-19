«Зомби-пожары» тушили в Рязанской области

В выходные 15 и 16 марта в Рязанской области тушили «зомби-пожары» на границе Окского заповедника. Об этом сообщает группа «Типичный Касимов» ВКонтакте.

Возгорание торфяников называют «зомби-пожарами», потому что их трудно потушить. Торф тлеет под землей на глубине до 1,5 метров, и эти пожары способны пережить осенние дожди и морозные зимы.

Если «зомби-пожары» не тушить, они могут вызвать еще большие проблемы весной — сухая трава будет тлеть и возгораться. На больших площадях подземных пожаров сгорают корни деревьев, и они просто падают. Летом торфяные пожары приводят к широкомасштабным лесным низовым и верховым пожарам, когда сухие деревья легко вспыхивают и огонь перебрасывается дальше. Это способствует глобальному потеплению, а оно ещё больше способствует пожарам. Получается порочный замкнутый круг.

Реклама

В 99% случаев пожар — это последствия палов травы, незатушенных костров и окурков или выжигов после лесных рубок, и лишь очень-очень редко — грозы. Также не полностью потушенный пожар может уйти под землю, перезимовать на глубине, а после того, как земля подсохнет, снова выйти на поверхность.

«Тушение «зомби-пожара» весной — это часто тяжелый труд, так как нужно пешком с мотопомпами и пожарными рукавами и другим оборудованием в руках добираться до далёких непроезжих мест», — сообщают в посте.