Знаменитый пугающий памятник Аленке установили на площадке рок-фестиваля под Воронежем

Знаменитую пугающую скульптуру «Аленка» установили под Воронежем на площадке, где пройдет рок-фестиваль «Чернозем», сообщает в понедельник оргкомитет мероприятия на своей странице «ВКонтакте».

В прошлом году рок-фестиваль «Чернозем» был сперва перенесен с августа на сентябрь, а затем и вовсе отменен из-за ситуации с COVID-19. В этом году мероприятие состоится с 19 по 21 августа в Рамонском районе у «Сити-парка «Град».

«Она возвращается! Знаменитая воронежская Алёнка на поле «Чернозёма», — говорится в сообщении.

Скульптуру Аленки с пугающим лицом по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не «позорить город этим уродством», называли арт-объект «чертовщиной» и «ущербным подобием». Однако нашлись и те, кто призывал не трогать Аленку. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона воронежскому бизнесмену. Его планировали установить в торгово-развлекательном центре «Сити-парк «Град» в Рамонском районе рядом с Воронежем. А в Нововоронеже 1 июля этого года установили другой памятник Аленке — «спокойный, душевный и с красивым лицом».

Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.