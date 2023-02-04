Знакомый зарезал жену священника в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины в подъезде жилого дома по улице Коломенской. По данным источника РЕН ТВ, убитая оказалась женой священника и настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха».

По информации полиции Северной столицы, у 35-летней женщины произошёл конфликт с 27-летним знакомым. Во время ссоры мужчина ударил её ножом. Рана оказалась смертельной.

Оперативники установили и задержали подозреваемого за три часа. Задержанного допрашивают.