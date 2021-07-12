Знакомые из клуба напоили и изнасиловали девушку в Москве

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В Москве жертвой насильников стала 28-летняя девушка, сообщает РЕН ТВ.

10 июля москвичка отправилась с подругой в ночной клуб на Новоясеневском проспекте, проследить, чтобы с той ничего не случилось. В заведении девушки познакомились с двумя мужчинами. Новый знакомый угощал подруг алкоголем.

Среди ночи компания поехала на квартиру в доме на улице Академика Волгина. В подъезде к ним присоединился третий мужчина, выпивка продолжилась. Москвичка потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила рядом голых спутника из клуба и незнакомца из подъезда.

Девушка написала заявление в полицию.