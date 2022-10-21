Знакомая погибшей рассказала неожиданную версию ДТП с актрисой Большовой

Дорогу в Грачевке Калужской области, на которой произошла авария с актрисой Анной Большовой, недавно отремонтировали, она освещена, заявила телеканалу «360» знакомая погибшей.

Собеседница считает, что артистка, которая находилась за рулем иномарки Audi, могла превысить скорость.

«По-видимому, актриса летела, потому что дорога там, в принципе, освещенная. Худо-бедно, но фонари все равно присутствуют, и при свете фар там всех видно», — утверждает женщина.

По ее словам, обычное в вечернее и ночное время суток на дороге мало машин, поэтому многие местные жители ходят по проезжей части, не опасаясь за жизнь.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 14 октября в деревне Грачевка. По предварительной версии, автомобилистка сбила 31-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.

Как рассказала Большова, она не заметила человека на неосвещенной дороге. Пешеход же во время ДТП была пьяна. Большова тут же сама вызвала скорую помощь и полицию. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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