Знак «Касимовский городской голова» выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.
Продавец утверждает, что это оригинал времён царской России (1903 г.).Материал — латунь, серебрение.
Знак «Касимовский городской голова» выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.
Продавец утверждает, что это оригинал времён царской России (1903 г.).Материал — латунь, серебрение.
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