Среда, 19 июня, 2024

Знак «Касимовский городской голова» выставили на продажу за 250 тысяч рублей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: www.avito.ru

Знак «Касимовский городской голова» выставили на продажу за 250 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Продавец утверждает, что это оригинал времён царской России (1903 г.).Материал — латунь, серебрение.

Знак «Касимовский городской голова» выставили на продажу за 250 тысяч рублей
Знак «Касимовский городской голова» выставили на продажу за 250 тысяч рублей

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