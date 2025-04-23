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Фото Pxhere
Экология, природа, животные

Змею поймали в Рязани около жилых домов

Анастасия Мериакри

В Рязани 23 апреля обнаружили змею рядом с жилыми домами. Об этом сообщает АНО «Аварийно — спасательный центр «Салюс».

Прибывшие на место спасатели поймали пресмыкающееся и забрали для дальнейшего перемещения подальше от населенных пунктов.

С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры, наблюдается активизация змей. Встречи с этими пресмыкающимися в городской черте становятся более вероятными.

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При обнаружении змеи вблизи жилых домов, крайне важно воздержаться от самостоятельных действий и немедленно обратиться по телефонам 101 или 112.

Змею поймали в Рязани около жилых домов С наступлением весенне-летнего периода и повышением температуры, наблюдается активизация змей. Встречи с этими пресмыкающимися в городской черте становятся более вероятными.
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