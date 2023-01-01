«Зимняя сказка» в «М5 Молл»: ТРЦ объявляет о новогоднем фотоконкурсе

Сертификат на профессиональную фотосъёмку подарит «М5 Молл» победителю нового фотоконкурса «Зимняя сказка», который стартует в торгово-развлекательном центре в первый день нового 2023 года.

Главная тема фоторабот – новогодний ТРЦ, праздничная атмосфера и уникальные новогодние декорации которого располагают к созданию креативных снимков. Для того чтобы присоединиться к команде участников фотоконкурса, нужно сделать интересные и нестандартные фотографии в праздничном «М5 Молл», самостоятельно загрузить их в специальный фотоальбом в группе ТРЦ во ВКонтакте, а в Instagram опубликовать снимки на своей странице с тематическим хештегом #ЗимнийМ5Молл. Стандарт качества фотографий – высокий. Каждой работе будет присвоен порядковый номер, а выбрать из них «счастливый» поможет генератор случайных чисел. Имя победителя фотоконкурса и обладателя сертификата на профессиональную фотосъёмку назовут 12 января в 15:00 в группе «М5 Молл» во ВКонтакте и на странице ТРЦ в Instagram.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте.

Возрастное ограничение 6+