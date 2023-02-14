Зимний рыбатлон пройдет в Рязанском районе и весной!

В субботу 4 марта с 12:00 в 5 км от Рязани на озере Жидень на территории Загородного Курорта «Окская Жемчужина» пройдет традиционный Кубок «Окской Жемчужины» по зимнему рыбатлону-2023. Регистрация команд, состоящих из рыбака и лыжника, проходит на главной странице сайта.

К участию в этих эксклюзивных соревнованиях приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-лыжных способностей. Правила зимнего рыбатлона просты: рыбаку за полтора часа необходимо поймать две любые рыбы, а лыжнику – пробежать два круга по полтора километра, между ними несколько раз передается эстафета. Полные правила зимнего рыбатлона читайте на сайте.

До места действия соревнований – озера Жидень (оно еще называется Жемчужным) – можно будет добраться на бесплатном автобусе от ТЦ «Круиз».

Призов, как всегда на рыбатлоне, организаторы и партнеры готовят много. Для лучших представительниц прекрасного пола по традиции готовится отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами.

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе ВКонтакте. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8 (910) 563-1-533.

А за неделю до рязанских стартов, 24 февраля, премьера зимнего рыбатлона состоится в Карелии, в Беломорском районе на озере Шуезеро. 26 марта зимний рыбатлон второй год подряд пройдет в Нуримановском районе Башкортостана.

Расписание Кубка «Окской Жемчужины» по зимнему рыбатлону-2023:

12:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

13:00 – старт

14:30 – завершение ловли, штрафной круг

15:00 – награждение

15:20 – завершение.

Генеральный партнер – Загородный Курорт «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», фирма «OSFISHING 62», «ГОЛЬФ-ЦЕНТР» в НИТИ.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

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