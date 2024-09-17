Жуткая находка: сын устроил склеп после смерти матери в Подмосковье

Житель подмосковного Егорьевска устроил склеп после смерти матери и жил в нем, пока не покончил с собой, пишет МК.

Тела пожилой женщины и ее сына нашли на днях после того, как их соседка почувствовала трупный запах и позвонила в полицию.

Эксперты определили, что 67-летняя женщина умерла раньше, чем ее 38-летнйи сын.

«Комната, где лежало тело хозяйки, была оклеена пакетами, а швы залиты монтажной пеной», – говорится в публикации.

Предположительно, мужчина старался, чтобы неприятные запахи не проникали за пределы квартиры.

Выяснилось, что он страдал психическим заболеванием, а его мать хотела разменять жилье. По данному факту проводится расследование.