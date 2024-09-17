Жуткая находка: сын устроил склеп после смерти матери в Подмосковье

Житель подмосковного Егорьевска устроил склеп после смерти матери и жил в нем, пока не покончил с собой, пишет МК.
Тела пожилой женщины и ее сына нашли на днях после того, как их соседка почувствовала трупный запах и позвонила в полицию.
Эксперты определили, что 67-летняя женщина умерла раньше, чем ее 38-летнйи сын.
Предположительно, мужчина старался, чтобы неприятные запахи не проникали за пределы квартиры.
Выяснилось, что он страдал психическим заболеванием, а его мать хотела разменять жилье. По данному факту проводится расследование.